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Gündem Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni
Gündem

Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni

Yeniakit Publisher
2024-04-21 07:06:00 -
Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni

Geçtiğimiz aylarda planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecekti Erdoğan'ın ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşeceği ziyaret iptal edildi.

Oda TV’nin haberine göre; Terörle mücadeleden Gazze'ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıkların görüşülmesi planlanan ziyarete Erdoğan, Biden'in resmi davetlisi olarak çağırılmıştı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.
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Erdoğan'ın ziyaretinin iptal edilmesinin nedeni ise İsrail'e verilen 26 milyar dolarlık yardım olduğu öğrenildi.

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