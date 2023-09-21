Erdoğan'ın oy oranını duyan ünlü anketçi Özer Sencar çileden çıktı! CHP'li isme 'aptal' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia eden Tuncay Özkan, "Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Erdoğan %26 gözüküyordu. Bazı direnç noktaları vardı. 29'da direniyordu. Bugün ham haliyle, dağıtılmalar vs, 26 gözüküyor, karşısında kimse yokken. Böyle baktığın zaman zaten halk karar vermiş. Neyi değiştireceğini görmüş, neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten o çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır." ifadelerini kullanmıştı.

Metropoll kurucusu Özer Sencar, Tuncay Özkan'ın bu videosunu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir. Önceki seçim sonuçlarını kısmen bilen bir sade vatandaş bile böyle bir veriye getirene kocaman bir s….. çeker."

Gazeteci Deniz Yurdakul da Tuncay Özkan'ın ilgili videosuna yaptığı paylaşımda, "Tuncay Özkan'ın Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyor dediği bu konuşma 24 Ocak'ta yapılmış oysa Onursal Adıgüzel Ocak ayında Genel Merkeze gelen anketlerde Erdoğan'ın oylarının Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu görüyorduk dedi. Çok yazık çok, hayatımızla oynadınız." ifadelerini kullandı.