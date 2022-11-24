Erdoğan'ın masasındaki son anket dikkat çekti! 10 puan fark var

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket oranlarını paylaştı.

Erdoğan'ın oyu 10 puan fazla

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacaklarını ifade eden Dağ, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah 2023 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla, AK Parti'de de bir önceki almış olduğumuz oydan daha fazla bir oyla seçimi kazanacağız. Anket dediğiniz iş, sizin kendi içinizde yaptığınız ve önünüzdeki süreçte size yol gösterecek bir husustur." ifadelerini kullandı.

"6'lı masanın adayının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor"

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken muhalefetin adayı ise halen belirsizliğini koruyor. Konu hakkında görüşlerini dile getiren Dağ, şu ifadeleri kullandı: "6'lı masanın adayının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bir endişemiz söz konusu değil ama onları endişelendiriyor. 6'lı masanın 2 büyük partinin genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalara bakacak olursanız: biri Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor diğeri de kraldan çok kralcı diyor. Burada görünen tablo şu, bir maça çıkıyorsunuz ve maçın oyuncuları kavga ediyor, böyle bir takımın seçimde netice alacak noktaya gitmesi mümkün mü?"

'Kumar masası' benzetmesi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "6'lı masadan kalk" çağrısında bulunmasına ve Akşener'in "Kumar masasına oturmayız" yanıtına da değinen Dağ şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok net 'Yerli ve milli tarafa buyurun' diyor. İYİ Parti Genel Başkanı'nın böyle bir şeyi 'Kumar masası'na benzetmesi AK Parti ve MHP'ye oy veren milyonlara hakarettir."