  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Romanya’dan "Bayraktar TB2" siparişi

Rusya'nın Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğin'deki Rus isim gündemde! Rusya 'istenmeyen kişi' ilan etti

Yerli Dijital yayın platformu Türk şirket GAİN satıldı! Türkiye'de holdingler peşinden koştu bakın kim aldı!

Yarın hizmete açılıyor! 12 saatlik yol 2 saate inecek!

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi sürüyor: Binlerce kişi ziyaret etti! Proje böyle olur

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin başarısını kutladı

Uzmanı yükselişine dair bir tahmin yaptı: Petrol kaybından sonra yükselecek! Brent petrol fiyatı, o rakamı...

Bugün ilk uçuşunu yapmıştı... Detayları paylaşıldı

Bayraktar'a bir ülkeden daha devlet nişanı!

İletişim Başkanlığı paylaştı... İşte Erdoğan'ın kullandığı TOGG'dan araç içi görüntüler
Gündem Erdoğan'ın geçirdiği kısa süreli rahatsızlığa sevinen PKK'lıların ve FETÖ'cülerin hevesi kursaklarında kaldı
Gündem

Erdoğan'ın geçirdiği kısa süreli rahatsızlığa sevinen PKK'lıların ve FETÖ'cülerin hevesi kursaklarında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 08:14:00 - 2023-04-26 08:14:49
Erdoğan'ın geçirdiği kısa süreli rahatsızlığa sevinen PKK'lıların ve FETÖ'cülerin hevesi kursaklarında kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın sırasında kısa süreli de olsa bir rahatsızlık geçirmesi ülke düşmanlarının iştahını kabarttı. Sosyal medyadan nefretlerini kusan bu hesaplar Erdoğan'ın canlı yayına dönmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7-Ülke TV ortak yayınında basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Programa bir süre ara verilirken yeniden ekranlara dönen Erdoğan vatandaşlardan helallik isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum."

 

Erdoğan'ın bu rahatsızlığını fırsat bilen FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar zehirli dilleriyle bir kez daha nefretlerini kustu. Cumhurbaşkanının dakikalar sonra ekrana dönmesiyle hevesleri kursaklarında kalan söz konusu hesaplar bu kez büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İşte o nefret dolu paylaşımlardan bazıları:

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlandığı anlar! Eyvah eyvah sesleri duyuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlandığı anlar! Eyvah eyvah sesleri duyuldu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlandığı anlar! Eyvah eyvah sesleri duyuldu

Siyasete mola verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Siyasete mola verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Gündem

Siyasete mola verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selami Nallar

Sakın o kadar iyilik yaptım bunlar beni sever diye düşünme! Hayvan hayvandır, iyilikten anlamaz. Hatta bazısı hayvanoglu hayvandır hiç anlamaz! #ÖlümüneReis
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23