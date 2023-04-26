Erdoğan'ın geçirdiği kısa süreli rahatsızlığa sevinen PKK'lıların ve FETÖ'cülerin hevesi kursaklarında kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7-Ülke TV ortak yayınında basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Programa bir süre ara verilirken yeniden ekranlara dönen Erdoğan vatandaşlardan helallik isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum."

Erdoğan'ın bu rahatsızlığını fırsat bilen FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar zehirli dilleriyle bir kez daha nefretlerini kustu. Cumhurbaşkanının dakikalar sonra ekrana dönmesiyle hevesleri kursaklarında kalan söz konusu hesaplar bu kez büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İşte o nefret dolu paylaşımlardan bazıları:



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