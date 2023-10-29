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Gündem Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti
Gündem

Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti

Yeniakit Publisher
2023-10-29 11:58:00 - 2023-10-29 11:59:39
Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbakanı Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" diyerek kargaları bile güldürecek bir açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrası başlayan savaşın, "İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, "Savaşacağız. Teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in "çok net hedefleri" olduğunu belirten Netanyahu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin, Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.

Netanyahu, "İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze Şeridi'nde. Her yerde konuşlanmış durumdalar" diye konuştu.

İsrail ordusunun sivillerin korunması için gereken önlemleri aldığını belirten Netanyahu, Hamas'ı, "insanları kalkan olarak kullanarak" insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.
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ERDOĞAN’IN O SÖZLERİNE YANIT MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Büyük Filistin Mitingi’nde yaptığı konuşmada, “İsrail, seni savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz” demişti.

Netanyahu ise açıklamasında Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet kozanoglu

Hadi sahtekar sizin askeriniz asker olarak değil dünyanın en hadi asker ve dünyanın en büyük teröristti inşallah yenilersiniz peter olun leş olursunuz siz dünyanın en adi ve acımasın size insan canı diyebiliriz

Dirilis38

Ahlakla lanet İsrail yan yana gelecek en son kelimeler,
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