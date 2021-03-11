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Ekonomi Erdoğan'ın açıklaması öncesi dolarları satmaya başladılar
Ekonomi

Erdoğan'ın açıklaması öncesi dolarları satmaya başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı reform paketi ile ilgili beklentiler ve yabancı ekonomi kuruluşlarının büyüme tahminlerini artırıp kur beklentisini aşağı çekmesi, yerli yatırımcıda da hareketliliğe sebep oldu. Açıklanan son rakamlara göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,25 milyar dolar azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:13:00 -
Erdoğan'ın açıklaması öncesi dolarları satmaya başladılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi yarın açıklanacak

Rerform paketi toplantısında Erdoğan, uluslararası yatırımcılara Türkiye daveti yapacak.

Pakette son dönemde ekonomi yönetiminin sık sık tekrarladığı mali disiplin vurgusu öne çıkacak.

Bu kapsamda pakette kısa, orta ve uzun vadede mali disiplini güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına dönük hedefler yer alacak.

Ekonomi yönetiminin son dönemde attığı adımlarla TL güç kazanırken dolar mevduatlarında da ciddi düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 252,3 milyon dolar düşüş göstererek, bir önceki hafta 232 milyar 676,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Mart ile sona eren haftada 230 milyar 424,3 milyon dolara geldi.

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Yorumlar

Ajans

Arkanızda koca ajanz ve arkamızda haçlılar, sosyal medya baronları ve botlar ordusu ama şu Reisi bir türlü deviremiyaaahhh
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