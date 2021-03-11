Erdoğan'ın açıklaması öncesi dolarları satmaya başladılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi yarın açıklanacak



Rerform paketi toplantısında Erdoğan, uluslararası yatırımcılara Türkiye daveti yapacak.



Pakette son dönemde ekonomi yönetiminin sık sık tekrarladığı mali disiplin vurgusu öne çıkacak.



Bu kapsamda pakette kısa, orta ve uzun vadede mali disiplini güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına dönük hedefler yer alacak.

Ekonomi yönetiminin son dönemde attığı adımlarla TL güç kazanırken dolar mevduatlarında da ciddi düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 252,3 milyon dolar düşüş göstererek, bir önceki hafta 232 milyar 676,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Mart ile sona eren haftada 230 milyar 424,3 milyon dolara geldi.