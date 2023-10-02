Erdoğan’ın açıklamaları galericileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ilan sitelerinin 1 Kasım tarihi itibarıyla sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından mesul tutulacağını açıklamıştı. Buna göre yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı açıklamasına Kahramanmaraş’taki galerici esnafları oldukça sevindi. Otomobil piyasasında yaşanan durumun sahte ve aldatıcı ilanlarla şiştiğini belirten galericiler, bu olumlu adımın hem galericilere nefes olacağını hem de otomobil piyasasındaki fiyatları düşüreceğini ifade etti.

Erdoğan’ın sahte ilanlarla ilgili sözlerini olumlu karşıladıklarını söyleyen galerici esnafı Adem Parlak, “İşimize yaradı. Vergi veriyoruz, kira veriyoruz, tabela parası veriyoruz. Adam mesela fabrikada çalışıyor, 2 tane, 3 tane yatırımlık araba almış. Biz 300 bin TL yazmışız arabaya, adam 400 bin TL yazmış. Yani adam 3 ay bekletiyor, 300 bin TL’ye alıyor ve 600 bin TL’ye satıyor bu arabayı. Vergi vermiyor ama ben araba başı yüzde 20 vergi veriyorum. Cumhurbaşkanımızın konuşması işe yaradı” dedi.