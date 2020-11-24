Erdoğan'ın AB çağrısı sonrası konuştu! Tarihi diziler İrfan Değirmenci'yi rahatsız etti
CHP'nin yayın organı Halk TV'de spikerlik yapan İrfan Değirmenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'yle ilgili açıklamaları sonrası Türk halkının severek izlediği Osmanlı tarihini anlatan dizilerden rahatsızlığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt Olağan Kongreleri'ne video ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak "Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.
Tarihi diziler rahatsız etti
Erdoğan'ın çağrısı sonrası CHP'nin yayın organı Halk TV'de program sunan İrfan Değirmenci, televizyon kanallarında halkın severek izlediği tarihi dizilerden rahatsızlığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB mesajını hatırlatan Değirmenci, Osmanlı tarihini anlatan dizilerden rahatsız olduğunu ima ederek, 'Yarın rota başka bir yere kırılabilir' dedi.