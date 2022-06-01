Ahmet Hamdi Çamlı ilk kez anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast timiyle karşılaştığı o an!

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Akit TV'de Mustafa Balevi moderatörlüğünde ekranlara gelen 'Gece Ajansı' programında konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin sabahında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı bir olayı anlatan Çamlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. FETÖ'cülerin kontrolündeki iki helikopterin Erdoğan'a suikast için geldiklerini belirten Çamlı, Erdoğan'ın bu saldırı karşısında nasıl dik durduğunu aktardı.

'Tam çatışma başlayacakken döndüler'

Ahmet Hamdi Çamlı, Atatürk Havalimanı'nda yaşadığı olayı şöyle anlattı:

16 Temmuz sabahı o iklim içinde iki tane helikopter geldi. Korumalar, 'Efendim iki helikopter yaklaşıyor.' dedi. Cumhurbaşkanımız, 'Birisini bekliyor muyuz?' diye sordu. 'Yok' denilince hepimiz dışarıya çıktık. Belinde silah olan bütün polisler, korumalar 5-10 dönümlük alana yayılıp mevzi aldı. Korumalardan birisi yüksek merdivene çıkıp, son kez uyararak, hem 'gelmeyin' dedi, hem de sıkmak için hazırlandı. Helikopterler 150-200 metre kadar yaklaştı. Uzun namlulu silahla bizi hedef aldılar. Tam çatışma başlayacağı esnada iki helikopter de dönerek gitti.

"Cumhurbaşkanımız kravatını bile çözmemişti"

Saldırı girişiminden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güvenli bir yere götürmek istediklerini söyleyen Çamlı, Erdoğan'ın verdiği karşılığı şu sözlerle aktardı:

Helikopterler gelip geri gittiklerinde Cumhurbaşkanımız kravatını bile çözmemişti. Dik duruşundan hiç ödün vermedi. Tabi milyonlarca vatandaşımız Cumhurbaşkanımızdan haber bekliyor. 'Efendim sizi aşağıya (bodruma) alsak' dedim. Dışarıda binlerce insan toplanmıştı. Camdan onlara bakarak, 'Ahmet, aşağısı kaç kişi alır? Hepimiz aşağıya (bodruma) sığar mıyız?' diye sordu. İşte 'kaçacak' dedikleri Cumhurbaşkanımız böyle bir gün geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin, "kaçacak" iftirasına değinen Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:

Kaçan esas kendisi. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçtın. Yalancı!