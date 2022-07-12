Erdoğan'ı aday yaptırmayacaklarmış! Davutoğlu, atacakları adımı açıkladı

2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini mayıs ayında yapılacağını öngördüğünü söyleyen Davutoğlu, aksi halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda tartışmaların çıkacağını söyledi. Sözcü'ye konuşan Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihinde yapılacak bir seçimde aday olması halinde itiraz edeceklerini kaydetti.

Davutoğlu, ''Gelecek sene bir seçim olsa da seçim Haziran'da olmaz artık. Nisan ayı da Ramazan'a denk geliyor, muhtemelen Mayıs ayında seçime gidilir. Haziran'da yapılırsa 2-3 dönem tartışmaları çıkar. Tarihinde yapılacak bir seçimde Tayyip beyin aday olmaması lazım. Erdoğan'ın hukuken yeniden aday olabilmesi için erken seçim olması, ya da kendisinin ve meclisin feshedilmesi lazım. Eğer tarihinde aday olursa buna yapılacak itiraz kanalları belli. Buna rağmen adaylığında ısrar edilirse buna tabi ki itiraz edilir. Yanlış çünkü.'' dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı 6 lider arasından da olabilir dışardan da olabilir"

Davutoğlu, 6'lı masa görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayının isminin hiç zikredilmediğini ve diğer liderle seçim zamanı gelinceye kadar da bu konunun konuşulmaması kararı aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının siyasetin içerisinden birisi olması gerektiğini de kaydeden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayının yazılı ortak açıklamalarımızda cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ve barındırması gereken özellikleri hakkında ortak açıklamalar yaptık. Ama aday konusunda hiçbir isim şu ana kadar zikredilmedi. İsimle ilgili de seçim tarihi gelene kadar bu konuyu konuşmama kararımız var. Cumhurbaşkanı adayı 6 lider arasından da olabilir dışardan da olabilir. Ama önümüzdeki dönemi yönetmek siyasi tecrübe de gerektiriyor. Bu yüzden adayın siyasetin içinden birisi olması daha doğru. Olası bir seçimde zaten Tayyip Erdoğan'ın kazanması ya da iktidarlarını sürdürme imkânları neredeyse yok. Böylesine ağır bir yıkımı ülkeye yaşatan bir iktidarın devam etme olasılığı yok."