0553 313 94 23

Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen ortak canlı yayında yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan ve ismi geçen bazı isimlere üstü kapalı mesaj yolladı.

21 Haziran 2019 Cuma 01:58
Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayıla günler kala katıldığı ortak canlı yayında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, davadan kopan ve yeni bir girişim konusunda gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlere göndermede bulunarak, "AK Parti 17 yıllık iktidarı boyunca büyük bir dava hareketi olduğunu göstermiştir. AK Parti davasında millete hizmet 1. öncelik olmuştur. Bir defa son günlerde bu söylediğiniz ifadeler ciddi manada önümüze geliyor. Partimizde almış isimlerin kopma ya da yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor. Eğer siz bir davaya inandıysanız bu davadan kopulmaz. Yürümeye devam edersiniz. Hiçbir günümüz siyasetinde yer bulamamış unutulup gitmiştir. Partimizden grup kuracak sayıda milletvekili ile ayrılıp gidenler olmuştur. Şu an onlardan bir tanesi var mı? En üst kademelere kadar gelmiş bakanlık yapmış, ayrıldı.AK Parti bir millet hareketidir. Milletin gücünü arkasına alan AK Parti 2023 vizyonuna kendini kilitledi. Birileri koptu, gitti. Bakalım o parti ile nereye kadar yürüyecekler? Benzer şeyler CHP'de de oldu. Onların da esamesi okunmadı. Bir partiye kırgınlık olur ama davaya kırgınlık olmaz" dedi.

Erdoğan, 'Bu isimlere kırgın mısınız?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Davadan ayrılana ne kadar kırgın değilim, dargın değilim ne kadar diyeceğim ki? Selamın aleyküm, aleykümselam bir yere kadar devam ederiz. Dava başka bir şeydir. Hiçbir şey ile kıyaslanamaz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 01:58
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi
    1. Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine..
    2. Denizli’deki silahlı saldırının..
    3. "İstanbul seçmeni aldatılmıştır"
    4. Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında..
    5. Trabzon’da şiddetli yağışın etkisini..
    6. Fatih’te bir iş hanında yangın
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Emeğimizi..
    8. Teknoloji devinden korkutan açıklama:..
    9. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    10. Mursi'nin reddettiği küstah plan..
    11. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    12. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan anket açıklaması!
    14. Erdoğan kritik ziyareti duyurdu!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti bu..
    16. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    17. Trabzon’da şiddetli yağış
    18. Sulama Kooperatifi aylık olağan..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Öcalan dağa ve..
    20. Ordu'da sağanak
    21. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    22. Boşandığı eşini ve baldızını öldüren..
    23. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    24. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    25. Apartman havalandırma boşluğunda erkek..
    26. Trabzon’da şiddetli yağış
    27. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    28. Krize onlar da müdahil oldu: Umman..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2019
    30. ABD 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu..
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'
    Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Süleyman Soylu: Arapça tabelaları değiştireceğiz
    Süleyman Soylu: Arapça tabelaları değiştireceğiz
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı