Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayıla günler kala katıldığı ortak canlı yayında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, davadan kopan ve yeni bir girişim konusunda gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlere göndermede bulunarak, "AK Parti 17 yıllık iktidarı boyunca büyük bir dava hareketi olduğunu göstermiştir. AK Parti davasında millete hizmet 1. öncelik olmuştur. Bir defa son günlerde bu söylediğiniz ifadeler ciddi manada önümüze geliyor. Partimizde almış isimlerin kopma ya da yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor. Eğer siz bir davaya inandıysanız bu davadan kopulmaz. Yürümeye devam edersiniz. Hiçbir günümüz siyasetinde yer bulamamış unutulup gitmiştir. Partimizden grup kuracak sayıda milletvekili ile ayrılıp gidenler olmuştur. Şu an onlardan bir tanesi var mı? En üst kademelere kadar gelmiş bakanlık yapmış, ayrıldı.AK Parti bir millet hareketidir. Milletin gücünü arkasına alan AK Parti 2023 vizyonuna kendini kilitledi. Birileri koptu, gitti. Bakalım o parti ile nereye kadar yürüyecekler? Benzer şeyler CHP'de de oldu. Onların da esamesi okunmadı. Bir partiye kırgınlık olur ama davaya kırgınlık olmaz" dedi.

Erdoğan, 'Bu isimlere kırgın mısınız?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Davadan ayrılana ne kadar kırgın değilim, dargın değilim ne kadar diyeceğim ki? Selamın aleyküm, aleykümselam bir yere kadar devam ederiz. Dava başka bir şeydir. Hiçbir şey ile kıyaslanamaz.