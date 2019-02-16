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Erdoğan'dan VAR açıklaması: Hata payı sıfıra doğru düşebilir

Başkan Erdoğan, son dönemde birçok tartışmaya neden olan futbolda VAR sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
Erdoğan'dan VAR açıklaması: Hata payı sıfıra doğru düşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu televizyon yayınında VAR sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk futbolundaki VAR sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hakemlik olayına çok girmek istemem. Ancak, VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı. Futbolda acaba olmaz mı diye konuşulurdu. Futbolda da olmasının bazı hatalar yanında faydalı olduğuna inanıyorum. Bir 'check-balance' gibi bir sistemin. kurulması da orada isabetli olur. O telaş içerisinde hakem gelip bakıp, acaba orada doğru kararı verebildi mi?" ifadelerini kullandı.

"Hata payı sıfıra doğru düşebilir"

Hakemlerin işinin kolay olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir 'check-balance' sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir. Onlar da takip ediyorsa, hata payı sıfıra doğru düşebilir. Çünkü, kolay değil bu iş. Bir hata icabında bir penaltı getirir, bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlarda tabii hakikaten o takıma gönül verenleri isyan ettirdiği gibi yöneticileri de isyan ediyor. Burada olduğu gibi" dedi.

 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
  1. VAR sistemi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. check-balance
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • Ömer Ömer 23 dk önce
    İlk önce hakemlerin dürüst oşduklarını test edin... Gözlerine gözlük taktırın görür kör bazıları.. Hatta bu görür körlerin yönettikleri maçların sonunda bariz hataları varsa ya o maçı iptal et yafa kararları yok say maçın sonucunu öyle tescille

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