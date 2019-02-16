Erdoğan'dan VAR açıklaması: Hata payı sıfıra doğru düşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu televizyon yayınında VAR sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk futbolundaki VAR sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hakemlik olayına çok girmek istemem. Ancak, VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı. Futbolda acaba olmaz mı diye konuşulurdu. Futbolda da olmasının bazı hatalar yanında faydalı olduğuna inanıyorum. Bir 'check-balance' gibi bir sistemin. kurulması da orada isabetli olur. O telaş içerisinde hakem gelip bakıp, acaba orada doğru kararı verebildi mi?" ifadelerini kullandı.

"Hata payı sıfıra doğru düşebilir"

Hakemlerin işinin kolay olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir 'check-balance' sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir. Onlar da takip ediyorsa, hata payı sıfıra doğru düşebilir. Çünkü, kolay değil bu iş. Bir hata icabında bir penaltı getirir, bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlarda tabii hakikaten o takıma gönül verenleri isyan ettirdiği gibi yöneticileri de isyan ediyor. Burada olduğu gibi" dedi.