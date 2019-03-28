Erdoğan'dan Ülkü Ocakları'na sürpriz ziyaret!
Başkan Erdoğan, partisinin Çubuk mitingi sonrası Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret etti.28 Mart 2019 Perşembe 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkü Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülkü Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
Erdoğan, partisince Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingin ardından Ülkü Ocaklarının İlçe Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle çay içip sohbet etti.
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi
Erdoğan'a burada Türk bayrağı, Kuran'ı Kerim ve tablo hediye edildi.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.
Erdoğan, kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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