Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti il teşkilatının yemeğinde konuştu.

Duhok'ta askeri üsse saldıran terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan"Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik." açıklamasında bulundu.