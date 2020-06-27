Erdoğan’dan son dakika kıdem tazminatı açıklaması kıdem kıdem nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine videokonferans ile bağlandı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada kıdem tazminatına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan’ın kıdem tazminatı açıklaması: “Biz ülkemizin ihracatı, ticaretini artırmak için çalışırken, çalışanların sorunlarına da kökten çözüm üretmek istiyoruz. Hep söylüyorum, işçi sendikaları, işveren sendikaları bir araya gelin çözün. Niye bu işi kendi aranızda çözemiyorsunuz. Kendi aranızda çözemiyorsunuz, işçi ve işverenin karşısında bizi kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Her işçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta görevimizdir. İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır. Attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı adımları atacağız."