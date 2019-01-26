Erdoğan'dan sert tepki: Nerede öldürdüğüm o akademisyenler!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- İngiltere'de bir ışıklı reklamla, benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen? Ben kendim de duymadım.

- Dünya zalimlerle dolu. Ama biz de diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem!

- 'Cumhuriyet'le beraber kurulduk' diyenler yerlerde sürünüyor. Atatürk'ün partisiyiz diyenler yerlerde sürünüyor. Çünkü bugüne kadar onlar Atatürk'ü istismar etmekten başka bir şey yapmadılar.

- FETÖ'nün montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimde de boş durmayacaktır.

- Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız.

- Son 5 - 6 yıldır ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar, AK Parti ile ülkemizin kaderini adeta birleştirdi.

- 31 Mart seçimlerindeki başarıyla ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

- Kayyuma teslim ettikten sonra Diyarbakır bir anda değişti, görseniz 'batı şehirlerinden bir farkı yok' dersiniz.

Ayrıntılar geliyor...