Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşına kutlama! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i telefonla aradı. Erdoğan, Senegalli mevkidaşını yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

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