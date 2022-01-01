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Gündem Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Gündem

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit edilen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 19:36:00 -
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da asayiş uygulaması sırasında aranan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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