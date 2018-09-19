Erdoğan'dan şampiyon Kamal'a tebrik!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik mesajı yolladı.19 Eylül 2018 Çarşamba 21:57
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
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