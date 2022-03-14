Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına ücret müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.

Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Bizim kültürümüzde her işin başı sağlıktır. Öyle ki ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, binlerce deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu "Bir nefes sıhhat" olarak tabir etmesi tesadüf değildir.

DSÖ ise sağlık kavramını tam bir iyilik olarak kapsıyor. Bilginin ve verinin en önemli değer haline geldiği dünyada sağlık sektörü güçlenmektedir. Ülkemizi küresel sağlık sistemim içinde en iyi yere getirmek istiyoruz.

Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği, ilmi hikmette mütehassıs kişileri anlamlandırmasıdır.

Milletimizin Kur'an-ı Kerim'deki Lokman kıssasını hekimlikle irtibatlandırması, bu mesleği hangi konuma yerleştirdiklerini işaret etmektedir.

Salgın döneminde faaliyete geçirdiğimiz hastanelere isimlerini verdiğimiz hekimlerimimiz ortak özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Bu ülkenin hekimlere hem ihtiyacı vardır hem de vefa borcu vardır.

Ben bu vesile ile ebediyete uğurladığımız tüm hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.

Türkiye'nin potansiyeli hekim gücü yetiştirmeye yettiği gibi, küresel bir sağlık merkezi olma yolunda da ilerlemektedir.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sıkıntılar var. Çıtayı yükseltecek çalışmaları ihmal etmiyoruz.

Sağlık çalışanlarına 5 müjde

Gösterdiğimiz çabalara rağmen hala çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini biliyoruz. Bir paketin hazırlığını yürütüyoruz. Bugün bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum.

İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları çözecek yöntemle ilgilidir. Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

İkinci olarak, ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

Beşinci madde ise, aile hekimlerinin ücretlerinde artıştır.