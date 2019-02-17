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Erdoğan'dan Putin'e zırhlı araç sorusu

Soçi Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen 'zırhlı araç' diyaloğu, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

17 Şubat 2019 Pazar 23:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan bir video, Erdoğan ile Putin arasındaki bir diyaloğu gözler önüne serdi.

Rus gazeteci Dimitry Smirnov tarafından paylaşına videoda, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?" diye soruyor.

Erdoğan'ın bu sorusunun çevrilmesinin ardından Putin, aracın camına vurarak "Yok, bölge zırhlı" cevabı veriyor.

Putin'in bu yanıtının arından başta Ruhani olmak üzere çok sayıda kişinin güldüğü görülüyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Putin

YORUM YAZ

  • Sanane Sanane 2 dk önce
    Gizli gizli hükümet düşmanlığı yaparak tilki başkana çalışıyorsunuz gibi geliyor bana.Haber ciddiyetinizi sorgulayın.
  • 18 dk önce

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