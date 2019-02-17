Erdoğan'dan Putin'e zırhlı araç sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan bir video, Erdoğan ile Putin arasındaki bir diyaloğu gözler önüne serdi.

Rus gazeteci Dimitry Smirnov tarafından paylaşına videoda, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?" diye soruyor.

Erdoğan'ın bu sorusunun çevrilmesinin ardından Putin, aracın camına vurarak "Yok, bölge zırhlı" cevabı veriyor.

Putin'in bu yanıtının arından başta Ruhani olmak üzere çok sayıda kişinin güldüğü görülüyor.