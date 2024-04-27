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Gündem Erdoğan'dan o öğretmene telefon
Gündem

Erdoğan'dan o öğretmene telefon

Yeniakit Publisher
2024-04-27 15:20:00 -
Erdoğan'dan o öğretmene telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da darp edilen Necla öğretmene "geçmiş olsun" telefonu açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.

Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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