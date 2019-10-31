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Siyaset

Başkan Erdoğan'a Mazlum Kobani sorusu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında terörle mücadele konusunda, "İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" demişti. Bu sözü üzerine Erdoğan'a, "Müjde dediğiniz Mazlum Kobani mi?" sorusu yöneltildi. Erdoğan'ın söz konusu soruya verdiği cevap dikkat çekti.

2019-10-31 07:34:00 - 2019-10-31 08:02:07
Başkan Erdoğan'a Mazlum Kobani sorusu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, grup konuşması sırasında söylediği, "Bir müjdemiz olacak" sözüne dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''Bir müjdemiz olacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” dedi.

''Bu işlerin haberi verilir mi?''

Erdoğan, bu sözünü hatırlatan bir gazetecinin, "Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

''Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?''

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Yorumlar

Haso

Ah reis.Bu vaatlerin,tehditlerin hic bitmiyor.Ne yapacaksan ilan etmeden yap Allah rizasi için.Biz bile sıkıldık
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Yavuz 1517

Bir tarafta Mustafa kemal'in yaptıklarına bakıyorum, bir taraftan da senin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR dahil 21 yılda yaptıklarına bakıyorum. Hiç kuşku yok ki sen fersah fersah ileridesin. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin gerçek BAĞIMSIZ kurucusu SEN'sin. KURTULUŞ SAVAŞI zamanında keşke senin gibi bir BAŞKOMUTAN ve LİDER başımızda olsa idi. Çok hayıflanıyorum Çok.
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