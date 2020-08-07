Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli mesajlar verdi.

"Lübnan'ın yanında olacağız"

Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşma

Yunanistan'la Mısır arasında yapılan anlaşmaya değinen Erdoğan "Bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Görüşmeye gerek bile duymuyoruz"

Başkan Erdoğan, "Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz." dedi.

"Türkiye olarak tırmanışımızı devam ettiriyoruz"

Erdoğan, "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." mesajını verdi.

Muharrem İnce açıklaması

Erdoğan, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle ilgili "Bu tür şeylere yabancı değiliz, biliyorsunuz. Bu Muharrem İnce'nin doğal hakkıdır. İnce eski bir siyasetçidir, yeni değildir." dedi.

Bahçeli'nin Meral Akşener daveti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İP Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı davetle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bahçeli'nin daveti de benim yadırgadığım bir davet değildir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok." dedi.

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