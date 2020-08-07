  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:25:00 - 2020-08-07 14:45:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli mesajlar verdi.

"Lübnan'ın yanında olacağız"

Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşma

Yunanistan'la Mısır arasında yapılan anlaşmaya değinen Erdoğan "Bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Görüşmeye gerek bile duymuyoruz"

Başkan Erdoğan, "Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz." dedi.

"Türkiye olarak tırmanışımızı devam ettiriyoruz"

Erdoğan, "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." mesajını verdi.

Muharrem İnce açıklaması

Erdoğan, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle ilgili "Bu tür şeylere yabancı değiliz, biliyorsunuz. Bu Muharrem İnce'nin doğal hakkıdır. İnce eski bir siyasetçidir, yeni değildir." dedi.

Bahçeli'nin Meral Akşener daveti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İP Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı davetle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bahçeli'nin daveti de benim yadırgadığım bir davet değildir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
Eğitim

Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılış tarihi corona virüsü sürecinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim mi olacak sorularının ..
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Yerel

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti

Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı