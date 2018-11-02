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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 18:41
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine iftira attığı ve hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu televizyon programındaki konuşmasından bölümlere yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dışına çıkmasına izin vermekle ve katilleri korumakla suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Suç işleyen bir kişiye, araştırmadan, yakalanmadan, tutuklanmadan veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamanın, Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesinde suç olarak düzenlendiği hatırlatılan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, bu suçu işlediği isnadında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıkça iftira attığı belirtildi.

"Ülkemizin itibarına da saldırmaktadır"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bahsettiği, Kaşıkçı cinayeti hakkındaki soruşturmanın, Türk adli makamlarınca büyük bir titizlikle yürütüldüğü ve konuya ilişkin tüm gerçeklerin, dünya kamuoyuyla paylaşıldığı bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılması hususunda Türk makamlarının gösterdiği hassasiyet, Türk ve dünya kamuoyu tarafından yakınen takip edilmekte ve takdir edilmektedir. Şüpheli, bu açık gerçeklere rağmen her zamanki sorumsuz siyaset tarzıyla sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın saygınlığına değil, ülkemizin itibarına da saldırmaktadır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, cinayetin faillerine ve işbirlikçilerine odaklanan kamuoyunun dikkatini ilgisiz alanlara çekmeye ve bu şekilde cinayetin faillerini himayeye yönelik olduğu ileri sürülen dilekçede, "Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu paylaşımlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edici görseller kullanmış; kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak, atılı suçu alenen işlemiştir." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, "iftira" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 18:41
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. başkan erdoğan

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  • ÇAKIRÇAKIR1 sa önce
    ŞEYTANIN KE MAL İN SIFATINDA ZUHUR ETMİŞ HALİNİ GÖRÜYORMUSUNUZ?
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