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Erdoğan'dan 'Katar' açıklaması: Gerçek dost zor zamanda belli olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini belirtti.

27 Kasım 2018 Salı 00:28
Erdoğan'dan 'Katar' açıklaması: Gerçek dost zor zamanda belli olur

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bularak, "Katarlı kardeşlerim öncelikle ikinci evinize hoş geldiniz diyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 45. yıl dönümünü kutladığımız böyle bir dönemde iş birliğimizin ulaştığı seviyeden gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Gerçek dost, zor zamanda belli olur"

Erdoğan, sonrasında heyetindeki bakanları ve diğer ilgilileri tanıttı.

"Gerçek dost zor zamanda belli olur" diye bir söz bulunduğunu dile getiren Erdoğan, iki ülkenin zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde bugüne kadar hareket ettiklerini söyledi.

"15 Temmuz sonrası en güçlü desteği verdiniz"

Türkiye ve Katar'ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır. Son aylarda ekonomimizi hedef alan spekülatif girişimler karşısında da yanımızda durmuştur. Bu vesileyle vefalı dostumuz Katar'a gösterdiği güçlü destek ve dayanışma için bir kez daha şahsım ve milletim adına özellikle şükranlarımızı sunuyorum."

Katar Emiri: İş birliğimiz derinleşecek

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini, iş birliğini her alanda da derinleştirme konusundaki temennileri paylaştıklarını kaydetti.

Toplantının ardından, iki ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü, Katar ve Türkiye'den ilgili bakanlarca imzalandı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer ile Katarlı ilgililer katıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 00:28
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