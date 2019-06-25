Erdoğan'dan kabine revizyonu cevabı

23 Haziran seçimleri sonrasında yapılan ilk AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

"Yapılması gerekiyorsa biz yaparız"

Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonu ile ilgili sorusuna "Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz" cevabını verdi.