0553 313 94 23

Erdoğan'dan kabine revizyonu cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonu sorusuna "Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz" cevabını verdi.

25 Haziran 2019 Salı 13:30
Erdoğan'dan kabine revizyonu cevabı

23 Haziran seçimleri sonrasında yapılan ilk AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

"Yapılması gerekiyorsa biz yaparız"

Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonu ile ilgili sorusuna "Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz" cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. kabine revizyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınavda tam puan alan öğrencilerden akranlarına öneriler
    1. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    2. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    3. Yavuzeli’nde sinek istilası
    4. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    5. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    6. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    7. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    8. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli,..
    9. Almanya’da 2030’a kadar 7 bin şarj..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın..
    11. Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
    12. MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda..
    13. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu..
    14. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe..
    15. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Mayıs..
    16. Başkan İbil: “Sosyal medya kullanımı..
    17. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    18. Sapanca SGM’li çocuklar tarihi gezdi
    19. Aman dikkat! Siz de çocuklarınızı..
    20. İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası..
    21. Fransa’da sıcak hava alarmı
    22. Niğde’de oto ekspertizli..
    23. TOBB’dan, “Halk Ekmek yönetimine sicil..
    24. MHP'den S500 açıklaması: Hemen hayata..
    25. Özel kursiyerler Vali Akın’ı ziyaret..
    26. Ergene’de kilit parke taş çalışmaları..
    27. Ağrı’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. Vali Aktaş, Karapınar Belediye Başkanı..
    29. Samsun’da, TSK’daki FETÖ..
    30. ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı