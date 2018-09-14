Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur mu bakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Teşkilatlarda önümüzdeki dönemlerde önemli değişiklikler olabileceğinin sinyalini veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi verirken yerel seçimlere de hazırlanıyoruz. Bu seçimlerden de başarı ile çıkarak önümüzü gördüğümüzde orta ve uzun vadeli projelerimize sıkıca sarılacağız. Kongrelerimizin büyük bir çoğunluğunu yeni yaptık.

Şimdiden hazırlanmamız lazım. Mahalli seçimlerde de bütün oyunları bozmalıyız. Sırtını partiye dayayan değil, karşılığı olan güçlü isimlerle seçimlere gireceğiz. Seçimlere doğru giden süreçte eksiklik gördüğümüz yerde aksaklık olması durumunda teşkilatlarımızı güçlendirebiliriz. Kendisine aday olduğu tevdi edilene kadar her arkadaşımız mevcut görevini layıkıyla yerine getirmeli.

"İTTİFAK KONUSUNA BAKACAĞIZ"

MHP ile ittifakın masada olduğu vurgusunda bulunan Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyebileceğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti olarak seçimlerde 2014'e göre belediye sayımızı ve oyumuzu artırmak istiyoruz.

Yerel seçimde Cumhur İttifakı durumunu değerlendiririz. Yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme durumumuz olur mu, bakacağız.

Bu olursa iki partinin de gücünü artıracağına inanıyorum.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADAYLARI BİZDEN DEMOKRATİK YAKLAŞIM BEKLEMESİN"

Diğer partilerin de ittifak arayışlarında olduklarını biliyoruz. Biz milletimize hep açık olduk. İş bilmez muhalefet belediyelerinden milleti kurtarmanın bir fırsatı önümüzdeki seçimler. Terör örgütünün güdümündeki parti sırf ideolojik söylemlerle taş üstüne taş koymadan oralarda kaldı. Bu sefer işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Terör örgütü ile birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik yaklaşım bekleyemezler. Bu seçimde demokrasinin tüm ilkeleri işleyecek, işlettirilecek."