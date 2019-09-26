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Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası köprü açıklaması

ABD dönüşü Atatürk Havalimanı'nda İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki köprülerle ilgili sosyal medyada dolaşan iddialarla yönelik "Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var halatalar koptu falan diye bir şey yok." dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:48
Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası köprü açıklaması

ABD dönüşü Atatürk Havalimanı'nda İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki köprülerle ilgili sosyal medyada dolaşan iddialarla yönelik "Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var halatalar koptu falan diye bir şey yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

BM 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiğim New York’tan yurda dönmüş bulunuyoruz. Tam da hava sahasına girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık.

Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı, bu daha da devamı mümkün olan durum. Şu an 28 daha sonra artabilir de. Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında, afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir. Onun koordinesinde kendileri de İstanbul’da bulunarak başta İstanbul Valimiz olmak üzere İl Jandarma Garnizon Komutanımız hepsi birlikte ilgili mercileri de yanlarına almak suretiyle bugün ve yarın bunları devam ettirecekler.

Köprü açıklaması

Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın.

Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de “Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu” Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.

8 kişi yaralandı

8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor.

Oldukça ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık.

Toplanma alanları

İstanbul'da AFAD'ın belirlediği onbinlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunların sürekli güncellenmesi de söz konusudur.

Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:48
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  2. Recep Tayyip Erdoğan
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