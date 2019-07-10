Erdoğan’dan Gül ve Davutoğlu’na sitem… ‘Makamı bıraktıktan sonra…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nın ardından yurda dönerken uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan'la yaptığı görüşmeyi anlatan ve parti kuracağı yönündeki söylentileri yorumlayan Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra partisine üye dahi olmadı"

Erdoğan, Gül ve Davutoğlu'na sitemini ve kırgınlığını şöyle ifade etti:

"Aynı şekilde Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır."

Kırgınlığınız var mı?

Erdoğan, "Gül ve Davutoğlu'na kırgınlığınız var mı?" sorusuna, "Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" yanıtını verdi.

"Kaç senedir kırgınsınız" sorusu karşısında ise Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu tür yaklaşımların olmasıyla başlayan bir süreç… Ama biz baldıran zehrini içerek hep sabrettik ve aleyhte herhangi bir şey konuşmadık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Bakın şu son belediye başkanlığı seçiminde İstanbul’da olanlar çıkıp da Binali Bey’le ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadılar. Siz nefsinizle bir muhasebe yapın. “Bu kim? Benim arkadaşım. Bununla ilgili bir ufak ifade kullanmayayım mı? Daha önce yine mesela referandumda bakıyorsunuz hayır oyu kullandılar. Ama biz bir şey konuştuk mu? Konuşmadık. Herkesin yaptığı yanına. Başka hiçbir şey yok."