Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken tavsiye: Yere yıktığın düşmanı tekmeleme sen İsrailli Yahudi değilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Ali Fuat Başgil'in kitabının sonunda bulunan bir takım tavsiyeleri salondaki gençlere okudu.

'Yere yıktığın düşmanı tekmeleme'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu tavsiyelerden en dikkat çekeni, 'Yere yıktığın düşmanı tekmeleme' oldu. Erdoğan gençlere bu tavsiyeyi verirken İsrail'li Yahudileri örnek gösterdi.



İşte Erdoğan'ın o sözleri;

Yere yıktığın düşmanı tekmeleme sen İsrailli Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslüman'a ne yakışır Ali Cenaplık yakışır. Biz mağdur mazlum durumunda olana tekme atmayız. Karşımıza yiğitsen dik olarak gel haddini bildirelim deriz.