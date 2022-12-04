Erdoğan’dan flaş sözler! İthal ekonomi komiserlerine bel bağlıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı. Konuşmasının başında 6'lı masadaki CHP ve ortaklarını eleştiren Erdoğan, "CHP ve şürekası gibi toplanıp, dağılarak Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. İşte bugün de enbiyalar ve evliyalar diyarı Urfa'dayız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yediği hamburgere atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3.5 yıllık aradan sonra Şanlıurfalı kardeşlerimizle tekrar tekrar kucaklaşmanın, tekrar bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik. Şanlıurfa’nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var, burası Hazreti İbrahim'in mübarek ayaklarının değdiği topraklardır. Burası nice enbiyaya, evliyaya ve gönül sultanına vatan olmuş mübarek bir yerdir. Bu şehir tarihi kahramanlık destanları ile ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Şanlıurfa’nın her sayfası bir başka mücadeleyi özgürlük uğruna ödenen bedelleri anlatan tarihi bilinmeden Türkiye anlaşılamaz. Burası sadece seçim sandığı, ufukta beliren bir şehir olamaz. Burası siyasetçilerin sadece işi düştüğünde kapısı çalacağı bir yer asla olamaz. Urfa'yı anlamak demek bu şehre değer vermektir, bu şehre meftun olmaktır. Tarihiyle, insanıyla tüm güzellikleriyle bu şehri sevmek demektir. Urfa'nın sofrasına oturmayan, yediğini yemeyen, derdiyle dertlenmeyen, bu şehri ve insanlarını anlayamaz. Şanlıurfa’nın ciğeri varken, kebabı varken dünyaca meşhur mutfağı varken Amerika’ya FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeğe gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. İktidara giden yolun benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin desteği yerine, Londra'daki kalabalık karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı temsil idrak edemez. Türkiye'nin kendi ekonomik programına kafa yormak yerine ithal ekonomik komiserlerine bel bağlayanlar, bu ülkenin de, bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz. Kaset kumpasıyla getirdikleri genel başkanlığı korumak için her yolu mubah görenler Urfa'ya şanlı unvanını kazandıran mücadele ruhunu kavrayamaz. Allah aşkına ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkesini yabancılara şikayet eden vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi?"