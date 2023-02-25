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Medya Erdoğan'dan flaş karar! Kimsenin beklemediği sürpriz isimler olacak
Medya

Erdoğan'dan flaş karar! Kimsenin beklemediği sürpriz isimler olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AK Parti'de yapılan toplantılarda gündemin seçimler ve deprem olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 09:33:00 -
Erdoğan'dan flaş karar! Kimsenin beklemediği sürpriz isimler olacak

 

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AK Parti'de yapılan toplantılarda gündemin seçimler ve deprem olduğunu belirtti. Fırat, yazısında, "Toplantılarda olası İstanbul depremine hazırlık için birçok başlık ele alınıyor. Öncelikle şunun altını çizeyim, edindiğim bilgilere göre sadece İstanbul değil, başta deprem bölgesi ve tüm Türkiye için pandemi dönemindekine benzer bir bilim kurulu oluşturulacak. Sürpriz isimlerin yer alacağı bilim kurulunda deprem uzmanlarının yanı sıra aynı zamanda tedarik zinciri uzmanları gibi isimlerin de yer alması planlanıyor. AK Partili üst düzey isimler, 'Erdoğan radikal adımlar atacak, bunların hepsinde de bilim ve teknoloji ne diyorsa o ön planda olacak' ifadesini paylaştılar" dedi. 

 
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Yorumlar

metin cavdar

Sayın Cumhuru Reisimiz artık yanınızda bulunan yanlışları atınki yürüyeceğiniz bu yolda hakperestler size sınırsızdestek verip bu yüke omuz verme külfetinede girebilsinler, Rabbim yardımcınız olsun

Zahmet

Zahnet etmesin aldigi butun radikal kararlar bu millete curuk bina beton, adaletsizlik, liyakatsizlik, multeci ve fakirlik olarak girdi..kazanan hep kendisi koltugu oldu..kader deyip vaaz veriyor simdilerde
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