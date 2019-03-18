Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması: Allah yaşatmasın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Başakşehir ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir şampiyon olursa devrimdir"

Erdoğan, "Başakşehir bu sene eğer şampiyon olursa, Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da tabii bir devrimdir. İlla on binlerin, milyonların değil izlediği takımlar değil. Binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş." dedi.

"Fenerbahçe bir şeyler yapmaya yelteniyor"

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Erdoğan, "Milyon dolarlar harcanarak kurulan takımlar şampiyon olamıyor. Neyse Fenerbahçe son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Ama küme düşmeyi Allah yaşatmasın yani." ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'i ben kurdum"

Erdoğan sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Ama ben rahatım biliyor musun? Niye rahatım? Başakşehir'i ben kurdum. Bir taraftan da Rize kurtardı işi, o da yükseliyor. Başakşehir'i kurduğum gibi, onun altına bir de proje takım var. O takım da benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erokspor... Onlar da ikinci sırada."