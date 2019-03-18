0553 313 94 23

Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması: Allah yaşatmasın!

Başakşehir ve Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fenerbahçe son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Ama küme düşmeyi Alllah yaşatmasın" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:58
Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması: Allah yaşatmasın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Başakşehir ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir şampiyon olursa devrimdir"

Erdoğan, "Başakşehir bu sene eğer şampiyon olursa, Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da tabii bir devrimdir. İlla on binlerin, milyonların değil izlediği takımlar değil. Binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş." dedi.

"Fenerbahçe bir şeyler yapmaya yelteniyor"

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Erdoğan, "Milyon dolarlar harcanarak kurulan takımlar şampiyon olamıyor. Neyse Fenerbahçe son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Ama küme düşmeyi Allah yaşatmasın yani." ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'i ben kurdum"

Erdoğan sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Ama ben rahatım biliyor musun? Niye rahatım? Başakşehir'i ben kurdum. Bir taraftan da Rize kurtardı işi, o da yükseliyor. Başakşehir'i kurduğum gibi, onun altına bir de proje takım var. O takım da benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erokspor... Onlar da ikinci sırada."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:58
  1. Rize
  2. Fenerbahçe
  3. Bursaspor
  4. Başakşehir
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı
  7. Bursa
  8. Tayyip Erdoğan
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. Recep Tayyip
  11. Esenler

YORUM YAZ

  • Harun Harun 8 dk önce
    ZekeriyaÖzVeTetikçileriFenerbahçenin Üzerinden Geçerken O SavcıBenimSavcım DiyenCBaşkanımızFenerbahçemizin Bu DurumdaOlmasındaEmegiBüyükdür.BizFenerbahçelilerİtenide TutmayanıdaUnutmayız .YargıtayKararını Bekliyoruz .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Numan Kurtulmuş’tan ABD ve AB çıkışı
  1. Numan Kurtulmuş’tan ABD ve AB çıkışı
  2. Türk ve Suriyeli çocuklar tiyatro..
  3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  4. İsveç'te Uygur Türklerine mülteci..
  5. Kastamonu'daki cinayet
  6. Muğla'da fuhuş operasyonu
  7. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de engelli kişi..
  8. Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele..
  9. ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye..
  10. Kırıkkale’de binlerce kişi mehter..
  11. Numan Kurtulmuş CHP'ye meydan okudu:..
  12. Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması:..
  13. Burdur'da öğrenci pansiyonunda yangın..
  14. Polis ve askerler aynı sahneyi paylaştı
  15. Kuveyt OPEC'in petrol üretimini..
  16. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
  18. "AK Parti siyasetinin merkezinde..
  19. Bitlis'te 44 köydeki sokağa çıkma yasağı
  20. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
  21. "5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz"
  22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman..
  23. Bitlis’te sokağa çıkma yasağı..
  24. ABD basını yazdı: Erdoğan, ABD’nin..
  25. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
  26. Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki:..
  27. Venezuela'da elektrik kesintisi iddiası
  28. İsmet Yıldırım: ”Bu topraklarda..
  29. Hollanda’da tramvay saldırısının..
  30. Emet’e Bakan Fatih Dönmez: "Borda..
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

Günün Karikatürü

19 Mart 2019
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun