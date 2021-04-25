Erdoğan'dan Ersin Tatar'a başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.