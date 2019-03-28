Erdoğan'dan darbeci Sisi hakkında sert sözler!

Başkent Ankara'da canlı yayında üniversiteli gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi hakkında flaş ifadeler kulandı.

Golan Tepeleri ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya cevap veren Erdoğan, "Dünyada en büyük örgüt BM, ikinci sırada İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne BM olumlu bakıyor, ne biz olumlu bakıyoruz. Kendiniz çalışıp, kendiniz oynuyorsunuz. Onun için bu işlerin üzerine üzerine biz gideceğiz. Yalnız da kalsak biz gideceğiz. Biz burada Sisi’nin ne dediğine mi bakacağız? 9 genci idam eden adamın ne dediğine bakacağız?" dedi.

"Bunlara güvenilmez"

Bölgedeki sorunlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, "Bunlara güvenilmez. Ben bunların artık ciğerlerini okudum. Hepsini çok iyi okudum. Ama biz Türk milleti olarak, Müslümanlar olarak biz kendi kararlılığımızı ortaya koyup yolumuza devam edeceğiz." diyerek sonlandırdı.