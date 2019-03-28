Erdoğan’dan çok net terör mesajı: Bay Kemal’in ittifak ortaklarına rağmen...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha ettik.

İHA’larımızla daima tepelerindeyiz. Kandil’de terörist yok diyen Bay Kemal’in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak’taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz.

Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez.

Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz.

Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz.