Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı! "Sağdan soldan sesler bizi yolumuzdan alıkoyamaz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılmak üzere Saraybosna'ya gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Balkanların huzur ve refahı bizim için önemli. Gelişmeleri uzaktan seyretme lüksümüz yok. Saraybosna zirvesi kapsamında iş birliği faaliyetlerini ele alacağız.

Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi

Süreci kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sondaj gemilerimiz kendi kendi yol haritasında devam ediyor. Sağdan soldan sesler bizi yolumuzdan alıkoyamaz.

Yunanistan'la yeni süreci barışık sürdürmeyi arzu ederiz.

S-400'lerin teslimatı

Şu anda yolculuk devam ediyor. Yolculuk için yükleme çalışmaları sürüyor. S-400 sisteminin teslimatı hakkında mutabık kaldığımız tarihler var. Burada da yerleşim planları hazır.