  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Altındağ'da sele kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rağmen, yakınlarına ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 07:35:00 -
Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajı

CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, Ankara'nın Altındağ ilçesinde dere taşması sonucu, aracıyla sel sularına kapılarak sürüklendi. Yiğit'in cansız bedenini arama-kurtarma ekipleri dere kenarında buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İlkay Yiğit için bir taziye mesajı yayınladı. İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine, yakınlarına ve CHP'ye de başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kafkasyalı

Allah senden razı olsun reis işte sizi bu yüzden seviyoruz samimiyetiniz insana verdiğiniz değer oysa bu cenah şenlikten dönen öğrencilerimiz kaza gecirip öldüklerinde sevinç naraları atıyorlardı.Ak Partililer öldü diye.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23