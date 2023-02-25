Erdoğan’dan bomba plan! E-5’in kenarında oturanlar oraya taşınacak! O bölgelere ikişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İstanbul için Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına iki yeni şehir kurulup, yüksek riskli binalarda oturan nüfusun buralara kaydırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili olarak AK Parti'nin "Hatay için hemen şimdi, deprem bölgesi için hemen şimdi, İstanbul için hemen şimdi" sloganını kullanacağını belirten Fırat, İstanbul üzerine konuşulan planları şöyle sıraladı:

"- Olası İstanbul depremi için hızlı bir çalışma başlatılması gündemde.

- Mikro şehirlerin kurulması konuşuluyor.

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- Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına depreme dirençli evlerin inşası ile ikişer milyonluk şehirlerin kurulması üzerinde duruluyor.

- Bu hatların aynı zamanda yeni yapılan Anadolu otoyoluna yakınlığı da avantaj olarak görülüyor.

E-5 kenarındaki en tehlikeli alanda oturanlar

- Ekonomik açıdan kritik sektörlerin de yine bu alanlara kaydırılması gündemde.

- 1999 Gölcük depreminde de görüldüğü gibi deprem açısından en tehlikeli hat E-5 Karayolu’nun etrafındaki alan. Bu nedenle bu hat üzerinde nüfus ve yerleşim alanlarının seyreltilmesi görüşü hâkim. Bu alanlar yeşil alan olarak dizayn edilecek."