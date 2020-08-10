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Gündem

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:22:00 -
Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan, ekonomi dersi vermeye kalkan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tokat gibi sözler söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomi bakanı 'Verelim mi bu borcu?' dedi. 'Verin' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor." ifadelerini kullandı.

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