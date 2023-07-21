Erdoğan'dan akaryakıt zammı ve Gabar petrolü açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turu dönüşünde, aralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Haber7 Yazarı Hasan Öztürk ile Ülke TV'de yayınlanan "Sıradışı" programının sunucusu Turgay Güler'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammı ve Gabar petrolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ek vergilerle ilgili olarak "6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk." açıklamasında bulunurken "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"DEPREMİN GETİRDİĞİ YOĞUN MALİ YÜK..."

Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.