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Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400' cevabı: O iş bitti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin S-400 almasıyla ilgili günlerdir ABD'den gelen tehditvari açıklamalara canlı yayında yanıt verdi. Erdoğan, 'bu işten geri dönüş yok' dedi ve çıtayı biraz daha yukarı koyarak ortak üretimle S-500'ün de gündemde olduğunu söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:47
Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400' cevabı: O iş bitti!

24 TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den günlerdir art arda S-400 konusunda gelen  tehdit dolu mesajlara cevap verdi.

"S-400'de geri adım yok, o iş bitti"

Erdoğan, S-400 konusunda geri adımın söz konusu olmadığı gibi, şimdi Rusya'yla S-500'ün ortak üretiminin konuşulduğunu ifade etti.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

S-400 konusunu biz işi bitirdik. Artık konuşmanın anlamı yok. Biz gerek Putin ile gerek Rusya ile bütün bunlar konuşuldu anlaşıldı imzalar atıldı. Bizim şimdi bir geri dönüşümüz olamaz. Bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz bu ahlaki değildir. Biz bir anlaşma yaptıysak onun arkasında dururuz. Kimse bizim tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin. Bize bugün bunları diyenler Yunanistan, Slovakya'ya S-300'ler için neden sesini çıkartmıyor?

"S-500'leri Ruslarla ortak üretebiliriz"

Biz Ruslarla ortak S-500'leri yapacağız belki. Sen aldığın her ürünü bize sorarak mı alıyorsun hayır dolayısıyla biz de bağımsız bir Türkiye'yiz ve her alanda adımlarımızı atıyoruz ve Rusya ile de adımlarımızı attık imzalar tamam ve çok çok uygun şartlar altında da anlaşmamızı yaptık.

"İlk parti S-400 Temmuz'da geliyor"

Bize bunun gönderimini de Temmuz'a kadar çektiler. İlk partiyi Temmuz ayında alacağız.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:47
  1. abd
  2. rusya
  3. s-500
  4. hava savunma sistemi
  5. s-400
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. SİYASET Haberleri

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