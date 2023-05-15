Erdoğan’da yükseliş devam ediyor! Yurt dışı oy sayımı bitmedi Eğer olursa ilk turda bu iş bitiyor

Türkiye tercihini yaptı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gelmeye başladı. İşte adayların oy oranları…

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olan 14 Mayıs Genel Seçimleri geldi çattı. Vatandaşlar tercihini yaptı.

İl genelinde Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da gelmeye başladı.

Yurt dışı oylarının çoğunluğu Başkan Erdoğan dedi. Eğer sayımlar bu şekilde devam ederse Erdoğan ilk turda bu işi bitirecek ve 13. Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edecek.

İşte adayların oy oranları…



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Recep Tayyip Erdoğan: %49.30

Muharrem İnce: %0.41

Kemal Kılıçdaroğlu: %45.00

Sinan Oğan:%5.20

AÇILAN SANDIK: % 99.00

İşte Türkiye geneli milletvekili seçimi sonuçları...

Buna göre Türkiye geneli milletvekili seçim sonuçları şu şekilde:

AK Parti: % 35.40

MHP: % 10.00

CHP: % 25.40

İYİ Parti: % 9.80

Yeşil Sol Parti: % 8.80

AÇILAN SANDIK: % 99.00