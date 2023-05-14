Erdoğan’a vurulan mühür ortalığı karıştırdı! İşin aslı farklı çıktı
“Giresun’da seçmen kağıdında Tayyip Erdoğan hanesine mühür vurulmuş.” iddiası CHP’lileri ayaklandırdı. Ancak işin aslı farklı çıktı.
“Giresun Mustafa Kemal ilk okulunda 100 adet seçmen kağıdında Tayyip Erdoğan hanesine mühür vurulmuş.” iddiası CHP’lileri ayaklandırdı. Ancak işin aslı farklı çıktı.
Vurulan mührün ‘Tercih’ ya da ‘Evet’ mührü olmadığı, pusulanın arkasına vurulan YSK mührü olduğu anlaşıldı.
100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vurulduğu, vurulan mührün seçmen kağıdının ön tarafına geçtiği anlaşılınca avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.
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