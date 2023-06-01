  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biri bu Z kuşağına hatırlatsın! Yırtınsanız da tepinseniz de Erdoğan 5 yıl Cumhurbaşkanı

'En iyi Türk ölü Türk' sözleriyle gündem olmuştu! Nalları dikti

Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un Fethi etkinliği! Fethin ilk şehitleri kabri başında anıldı

Türkiye ve BAE resmen o konuda anlaştı! Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü, bilgileri açıkladı

Mısır'dan Türkiye kararı! Büyükelçi Şen, Suudi Arabistan basınından yeni açıklamalar yaptı: Projesine Türkiye'yi de dahil etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefon daha

Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı

Seçimlerin ardından CHP'nin ilk hizmeti! 'Bir Baba Hindi' heykeli

Türkiye petrol ve doğalgaz müjdeleri sonrasında! Doğal gaz ithalatı yüzde 26,6 azaldı: Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi

14 Mayıs'a giden süreçten geriye kalan ilginç görüntüler!
Aktüel Erdoğan’a hakaret et, ödülü kap! Oyuncu Asiye Dinçsoy, ödül töreninde skandal 'seçim' açıklaması
Aktüel

Erdoğan’a hakaret et, ödülü kap! Oyuncu Asiye Dinçsoy, ödül töreninde skandal 'seçim' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-01 09:34:00 - 2023-06-01 09:38:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferi belli kesimleri üzdü.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Bilge Olgaç Başarı Ödülü” verilen oyuncu Asiye Dinçsoy, seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy veren kadınlar için "Karanlık günlere 'evet' diyen kız kardeşlerim, bir gün bize ihtiyacınız olursa burada olacağız” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!
Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!

Gündem

Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ödül töreninde zırvalayan Nihal Yalçın'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Tamer Karadağlı olayın aslını anlattı
Ödül töreninde zırvalayan Nihal Yalçın'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Tamer Karadağlı olayın aslını anlattı

Gündem

Ödül töreninde zırvalayan Nihal Yalçın'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Tamer Karadağlı olayın aslını anlattı

"Türk Dünyası Sinema Okulu" ödül töreni yapıldı
“Türk Dünyası Sinema Okulu” ödül töreni yapıldı

Kültür - Sanat

“Türk Dünyası Sinema Okulu” ödül töreni yapıldı

Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü
Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü

Gündem

Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23