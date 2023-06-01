Erdoğan’a hakaret et, ödülü kap! Oyuncu Asiye Dinçsoy, ödül töreninde skandal 'seçim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferi belli kesimleri üzdü.
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Bilge Olgaç Başarı Ödülü” verilen oyuncu Asiye Dinçsoy, seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy veren kadınlar için "Karanlık günlere 'evet' diyen kız kardeşlerim, bir gün bize ihtiyacınız olursa burada olacağız” şeklinde skandal ifadeler kullandı.
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