Erdoğan yurtdışı oylarıyla kazandı, muhalefet sakinleşince sonuçlar açıklanacak

Dün Türkiye sandık başına gitti. 54 milyon vatandaş oy kullandı. Bu oyların yaklaşık 53 milyonu geçerli sayıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelindeki sandıklardan aldığı 26 milyon 685 bin oy ile oyların yüzde 49,35'ini aldı ve birinci sıraya oturdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 24 milyon 331 bin oy ile yüzde 45 oy aldı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, anketlerde gösterilenin çok daha üstünde oy almayı başardı. 2 milyon 820 bin oy alan Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı yüzde 5,21 olarak açıklandı.



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Bu sonuçlara yurtdışı oyları dahil değildi.

Medya mensupları, sunucular ve muhalefet partisi liderleri, seçimin ikinci tura kaldığını öne sürdü.

Siyasi kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turdan yurtdışı oylarıyla kazandığını konuşuluyor. Açıklama yapmamasının sebebi ise muhalefeti sakinleştirmek olduğu öne sürülüyor.

Siyasi kulisler, muhalefetin önce ikinci tura razı edileceği, yurtdışı oyları açıklanınca Erdoğan'ın yüzde 50,03 ile kazanacağını konuşuyor.

BUSH KIL PAYI KAZANDI

ABD Başkanı George W. Bush, 2000 ve 2004 ABD Başkanlık Seçimlerini kıl payı kazandı.

2000'de Demokrat Al Gore ve 2004'te Demokrat John Kerry ile karşılaşan George W. Bush, ABD Başkanı Seçilmek için ihtiyaç duyulan en düşük delege sayısı olan 270 delegeye ulaşarak her iki seçimi de kıl payı kazandı.

Kaynak: OdaTV