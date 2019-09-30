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Erdoğan Washington Post'a yazdı: Dost acı söyler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın tartışılan olayı

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:16
Erdoğan Washington Post'a yazdı: Dost acı söyler

Erdoğan'ın yazdığı yazının baş satırları;

Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın öldürülmesi 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları haricinde 21’inci yüzyılın en tartışmalı olayıdır. 11 Eylül haricindeki hiçbir olay uluslararası düzene bu kadar ciddi bir tehdit oluşturmamıştır. Bir yıl geçmesine rağmen uluslararası kamuoyunun halen bu konuda çok az şey bilmesi ciddi bir endişe kaynağıdır.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye olarak şeffaf bir politika izledik. Savcılarımız, istihbaratımız, diplomatlarımız ve güvenlik güçlerimiz yakın bir işbirliği içinde çalıştı ve ulusal ve uluslararası kamuoyu bilgilendirildi. Türk makamları bulgularını Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi diğer ülkelerle paylaştı. BM'nin özel raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü uluslararası soruşturmayla da işbirliği yaptık. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın katillerini Türkiye'ye iade etmelerini talep ettik.

Kaşıkçı  cinayetinin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili bir anlaşmazlık olarak gösterilmesine izin vermedik. Türkiye, Suudi Arabistahn'ı her zaman dost ve müttefiki olarak gördü ve görmeye devam ediyor. Kaşıkçı cinayetini işleyenler ve Kral Selman arasında açık ve aşikar bir ayrım yaptık. Uzun süreli dostluğumuz illa sessiz olacağımız manasına gelmiyor. Tam aksine, bir Türk atasözünün de dediği gibi "dost acı söyler."

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:16
  1. Erdoğan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. SİYASET Haberleri

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