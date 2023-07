Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya NATO jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ve 2,5 saat süren görüşme sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

'Tahıl anlaşmasının devam etmesini istiyoruz'

"Sayın Zelenski ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostumda son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirmiştik. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500. gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına olan desteği tüm platformlarda belirttik. Ukrayna'ya olan desteğimizi somut yardımlarla da sergiledik. Savaşın uluslararası hukuk temeliyle müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çaba harcayan ülke olduk. Geçen sene mart ayında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Arabuluculuk girişimleri neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tahıl sevkiyatı yapılmasının 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşmasının devam ettirilmesini umuyorum. Barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasına her türlü desteği vereceğiz."

'Emekli maaşı düzenlemelerini Meclis'e sunduk'

"Ukrayna ile dayanışma içerisinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve uluslararası toplum için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle ayrıca dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş geliştirmeleriyle ilgili düzenlemeleri meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum."

"Putin Türkiye'yi ziyaret edecek'

"Rusya tarafıyla görüşme halindeyiz. Konuyu Putin ile görüştüm. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de bir Türkiye ziyareti olacak. Bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Sayın Putin ile bu konuyu ele alacağız. Esir mübadelesi bu takaslar konusu bizim gündemimizin öncelikli konularındandır. Bu konuyu bu akşam Sayın Başkanla ayrıca konuştuk. Temenni ederiz ki kısa zamanda bu konuyla ilgili bir netice alalım."

'Tahıl koridoru süresini 2 yıla çıkarmak istiyoruz'

"İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ve 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz bununda çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki bu iki ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarma gayretinin içerisinde olacağız. Bu konuyla ilgili Sayın Zelenski ile de görüştük. Sayın Putin ile de bu konuyu gerek telefon görüşmemizde gerekse önümüzdeki ay yapacağımız yüz yüze görüşmede öncelikli olarak ele alacağız. Bu akşam ayrıca 12 tane Ukrayna limanındaki gemilerin durumunu da konuştuk. İnşaallah bu gemilerinde serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bunlar Türk gemileri ve buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Tahıl koridorundaki sürecin yapacağımız çalışmayla netice alacağını düşünüyorum.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'NATO sözleri beni mutlu etti'

"Rusya'nın devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı minnettarım. Bugün her şeyden önce Türkiye'nin liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları sayesinde uluslararası barışı nasıl koruyacağımızın üzerinde durduk. Karadeniz bölgesindeki durumu görüştük. Genel bir bakışımız var. Hiç kimse Karadeniz Bölgesi'nde devletimizin ve halklarımızın menfaatlerine karşı olan hiçbir şeyi zorla kabul ettiremez. Bu tarz şeyler yeniden başlayabilir. İnsanların hayatlarını ve insanları etkileyebilirler. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya'nın kontrol ettiği ve tehdit ve risk olarak kullandığı alan olan Kırım'daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi için de insani desteğiniz için minnettarım. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz'de bulunan her şey ona aitmiş gibi. Halkımızın iyiliği bize bağlı. Karadeniz Bölgesi'nden bu istikrarı sağlaması lazım. Asya, Avrupa, Afrika'daki gıda güvenliği bize bağlı. Hep birlikte dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğiyle de alakalı. Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. İHA ve stratejik alanları da kapsıyor bu. Bugün ilgili anlaşmayı da imzaladık. Bu planı geçen sene tanıtmıştım. Bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik etmeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanının Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca mutlu etti."

"İnsanlar her şeyden önce geliyor bizim için. İnsanlarımızın esir olan Kırım Tatarlarını da geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bence bir sonuç henüz elde etmediğimiz için daha fazla ayrıntı veremem."