Erdoğan ve Nazarbayev kameralar karşısına geçi! 2 ülke arasında dev anlaşma

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası kameralar karşısında geçen 2 lider Türkiye ve Kazakistan arasında 2 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Az önce beş anlaşmanın imza törenini bitirmiş olduk."

"Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadele konusunda fikir anlaşması yaptık. Tüm boyutlarıyla ortaya koyduk, ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik."

Nazarbayev'in konuşmasından satır başları;

"Bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı Erdoğan'ı kutluyorum. Türkiye Kazakistan ile işbirliğimiz devam etmekte."

"Kazakistan ile Türkiye'nin daha fazla görüşmesi gerekiyor. Benim öncülüğümle konsey kurulmuştu. Türkiye de bizimle beraber çalışmaya gönüllü olduğunu ifade etti. İki ülke arasında işbirliğini geliştirmek temel amacımız. Birçok Türk firmaları çalışma yapıyor."

"Geçtiğimiz yıl Erdoğan'ın Astana sürecinde eylem planları gerçekleştirmiştik. İki ülke arasında ticari yatırımı değerlendirdik. Yaklaşık 2 milyon dolarlık anlaşmalara imza attık. "

"Bugünkü görüşmelerimiz çerçevesinde, bilim, eğitim, teknoloji, tarım, askeri gibi konularda görüştük. İşbirliğimizi geliştirmek için her alanda potansiyele sahibiz. 1991 yılında 16 Aralık günü Kazakistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği gün, dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özel bizi aradı, bizi destekleyen ilk Cumhurbaşkanı oldu dünyada, bu nedenle müteşekkiriz, hiçbir zaman unutmayacağız."